Labriola: da Libero e Tempo attacchi ingiustificati a Brunetta

Roma, 17 mar. - "Esprimo piena solidarietà al presidente Renato Brunetta, violentemente attaccato dai quotidiani Libero e Il Tempo, per la sola 'colpa' di portare avanti, con determinazione e rispetto, i valori di Forza Italia, nei quali molti milioni di italiani si riconoscono. Il buon giornalismo, per essere utile alla collettività e non mero strumento politico, deve sapere scindere i fatti dalle opinioni (degli editori) e rimanere sempre coerente con il ruolo sociale, importantissimo, al quale é chiamato". Lo dichiara Vincenza Labriola, deputata di Forza Italia.