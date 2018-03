Tabacci: Magi corre a segreteria Pd? Irrispettoso elettori +Europa

Roma, 17 mar. - "L'annuncio di ieri del segretario dei Radicali italiani Riccardo Magi, eletto appena tre settimane fa alla Camera dei Deputati per la lista +Europa, di una sua candidatura alla segreteria del Partito Democratico è frutto di un`iniziativa a titolo personale che non impegna e non può impegnare gli organismi dirigenti di +Europa, di cui peraltro anche Magi fa parte". Lo dichiara in una nota Bruno Tabacci socio fondatore di +Europa con lo stesso Magi e con Benedetto Della Vedova.

"Si tratta di una scelta poco rispettosa dei circa 900 mila elettori che alle Politiche del 4 marzo hanno votato per +Europa e non per il Pd. È il momento semmai di rafforzare e strutturare un soggetto politico che pur non avendo superato lo sbarramento ha eletto 4 parlamentari e raccolto il 2,5% dei consensi in appena 8 settimane dall`annuncio della sua nascita. Non servono fughe solitarie in avanti né velleitari tentativi di ritorno al passato, alle vecchie famiglie di appartenenza, specie considerando i moltissimi giovani che hanno scelto di votare per la prima volta proprio per +Europa e non per questo o quello dei soggetti promotori. Su queste basi siamo impegnati e siamo pronti a moltiplicare il nostro impegno insieme a tutti coloro che hanno creduto e continuano a credere in un`Italia più aperta ed europeista e non chiusa in un egoismo senza respiro e senza costrutto", conclude Tabacci.