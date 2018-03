Mosca: Usa attendono provocazione come scusa per raid su Siria

Mosca, 17 mar. - Si stanno "preparando provocazioni, che dovrebbero servire da scusa agli Stati Uniti d'America e ai loro alleati" per raid "per colpire le strutture militari e statali in Siria". Così il Capo del Dipartimento Operazioni Principali della Stato maggiore delle forze armate della Federazione russa, generale Sergey Rudskoy, in un briefing oggi a Mosca. "Notiamo la presenza di segni di preparazione per possibili raid. Nella parte orientale del Mar Mediterraneo, nel Golfo Persico e nel Mar Rosso sono stati formati gruppi di navi da guerra con missili da crociera. Ci si pone la domanda di chi sosterrà gli Stati Uniti in questi raid? I terroristi di al Nusra e dei loro complici", ha dichiarato l'alto ufficiale, puntando il dito contro Washington.