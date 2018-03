Santelli-Occhiuto: Brunetta combattente coraggioso, risorsa per Fi

Roma, 17 mar. - "Le competenze e la lealtà di Brunetta sono risorse straordinarie per Forza Italia. Anche nei momenti più difficili della scorsa legislatura ha dimostrato il suo irriducibile attaccamento ai valori del nostro Movimento". Lo affermano i deputati di Fi Jole Santelli e Roberto Occhiuto, aggiungendo: "È il combattente coraggioso e appassionato che ciascuno vorrebbe avere al suo fianco nelle battaglie politiche più difficili, e siamo sicuri che per tale ragione Berlusconi abbia deciso di avvalersene come capogruppo in questa fase così complessa".