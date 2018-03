Bisato: nel Pd Veneto confronto aperto, apriamo una nuova fase

Padova, 17 mar. - La Direzione regionale del Pd Veneto sì è riunita questa mattina a Padova per una prima analisi del risultato elettorale del 4 marzo. "Ci sono molti fattori che hanno influito su questa sconfitta", ha detto il segretario Alessandro Bisato.

"È nostro compito comprendere fino in fondo i motivi che ci hanno portato a questa sconfitta ed è un lavoro che abbiamo cominciato a fare e che svolgeremo nei prossimi mesi. Ma è nostra responsabilità ora trovare i modi di mantenere unita la nostra comunità, individuare le azioni che permettano di aprirci e promuovere una strategia di rilancio del partito e, soprattutto delle idee progressiste. Come segreteria regionale ci facciamo carico di questo lavoro ma è un impegno che ha possibilità di riuscita solo condividendolo con tutti voi. Apriamo un confronto a tutto campo nel Veneto, siamo tutti chiamati a fare uno sforzo straordinario per aprire una fase completamente nuova di condivisione, di discussione e, mi auguro, di sintesi e di crescita politica".

Il Pd regionale intende avviare un percorso di condivisione con tutte le sensibilità presenti nel Partito e di apertura a una campagna di ascolto a tutti i livelli per uscire da una autoreferenzialità che, in Veneto, attanaglia la nostra comunità da troppo tempo e che possa favorire un cambio di passo del Partito, dei suoi dirigenti e dei suoi rappresentanti con l'obiettivo di riattivare la necessaria intermediazione politica con una società che, rimanendo al dato elettorale, non riesce a rappresentare.