Anzaldi: lasciano esterrefatti toni violenti nel Pd contro Renzi

Roma, 17 mar. - "La violenza delle parole e dei toni contro Matteo Renzi all'iniziativa organizzata da Gianni Cuperlo sorprendono e lasciano esterrefatti: davvero si può sentir parlare, nella sede del nostro partito, di clientelismo e nepotismo contro chi ha guidato il Pd negli ultimi 4 anni?". Lo scrive su Facebook il deputato del Partito democratico Michele Anzaldi.

"Possibile che in una sala piena - prosegue Anzaldi - di dirigenti Pd che, a vario titolo e in forme diverse, negli ultimi anni hanno avuto incarichi di responsabilità, si possa sentire una autoconsolatoria analisi secondo cui sia tutta colpa del presunto 'renzismo'? L'analisi del voto sarebbe la semplice ricerca del capro espiatorio? E tutti questi dirigenti cosa facevano in questi anni? Non erano al fianco di Renzi al partito, al governo e in parlamento?".

"Dopo aver sentito in campagna elettorale tutti gli altri partiti dare la colpa al Pd per qualsiasi male dell'Italia, ora abbiamo alcuni dirigenti del Pd - incalza ancora - che ci spiegano che tutti i mali della sinistra sono colpa di Renzi. E questo sarebbe il modo per ripartire? E' questa l'immagine che vogliamo dare del Pd agli italiani attraverso televisioni, giornali e social network? Mentre gli altri partiti lanciano nuove mirabolanti e irrealizzabili promesse, come l'eliminazione miliardaria delle accise sulla benzina, oppure straparlano sul Def, il contributo del Pd al dibattito pubblico è ancora una volta polemiche, scontri, rese dei conti per attaccare ancora Renzi".