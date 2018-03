De Petris (LeU): nocivo e sbagliato decreto su taglio boschi

Roma, 17 mar. - "Il Consiglio dei Ministri ha approvato ieri un decreto forestale a senso unico che facilita il taglio dei boschi, senza considerare il ruolo fondamentale che i boschi svolgono per la protezione del suolo e della biodiversità e per contrastare il cambiamento climatico. Lavoreremo in Parlamento per modificare un provvedimento sbagliato". Lo afferma la senatrice di LeU Loredana De Petris.

"Sarà una sfortunata coincidenza, ma proprio ieri hanno cominciato a tagliare il bosco di Decima, una delle aree forestali più importanti di Roma, 21 ettari dentro alla Riserva naturale regionale, grazie alle insensate autorizzazioni rilasciate dall'Ente gestore RomaNatura", conclude la senatrice De Petris.