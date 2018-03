Siria, ong: almeno 16 morti in raid turco sull'ospedale di Afrin

Roma, 17 mar. - Sono almeno 16 le persone rimaste uccise nel raid aereo messo a segno ieri dall'aviazione tirca contro l'unico ospedale della città di Afrin, nel Nord della Siria. E' quanto ha riferito oggi l'Osservatorio siriano per i diritti umani, precisando tra le vittime ci sono anche due donne incinte.

"Il bilancio delle vittime potrebbe aumentare perchè ci sono alcune persone in condizioni critiche", si legge sul sito dell'ong. Ankara ha smentito di aver colpito l'ospedale, affermando che l'offensiva in atto contro l'enclave curda "è condotta in modo da non colpire i civili".

Sono oltre 150.000 i civili che hanno lasciato Afrin da mercoledì sera.