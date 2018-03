Nordcorea, proseguono colloqui a Stoccolma per incontro Trump-Kim

Stoccolma, 17 mar. - Proseguono a Stoccolma i colloqui tra la delegazione della Corea del Nord guidata dal ministro degli Esteri Ri Yong Ho e la controparte svedese per cercare di creare le condizioni affinché il proposto summit tra il presidente Usa Donald Trump e il leader nordcoreano Kim Jong Un a maggio diventi una realtà.

Il ministro degli Esteri svedese Margot Wallstrom ha incontrato l'omologo nordcoreano sia giovedì che ieri. Anche il premier svedese, Stefan Lofven, ha incontrato il ministro e "gli incontri continuano oggi", stando a quanto detto alla France presse dal portavoce del ministro Wallstrom, Erik Wirkensjo. Giornalisti della France presse hanno visto Ri arrivare oggi al ministero degli Esteri svedese. Il ministro nordcoreano ha anche visitato il think tank Stockholm International Peace Research Institute, dove ha avuto un incontro con il direttore Jan Eliasson e altri funzionari per discutere della situazione nella penisola coreana.

Alcuni media hanno inoltre riferito che Ri, che ha prestato servizio all'ambasciata nordcoreana di Stoccolma dal 1985 al 1988, dovrebbe rimanere in Svezia fino a domani. La visita doveva terminare ieri.

La Svezia rappresenta in Corea del Nord diplomaticamente gli interessi degli Usa, che non intrattengono rapporti con Pyongyang. Inoltre Stoccolma è membro non permanente eletto del Consiglio di sicurezza Onu.