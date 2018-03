Muore ultimo superstite Marcinelle, Renzi: i migranti eravamo noi

Roma, 17 mar. - "C'è stato un tempo in cui gli immigrati eravamo noi italiani, anche se sembra impossibile ricordarlo nel miope dibattito politico di oggi". Matteo Renzi ricorda così, con un post su Facebook, Mario Ziccardi: l'ultimo sopravvissuto della strage di Marcinelle, la miniera dove centinaia di lavoratori italiani persero la vita in una devastante sciagura nel 1956, scomparso a 83 anni.

"Eppure non è una fiction, è la generazione dei nostri nonni. Non sono favole, sono storie che abbiamo ascoltato, toccato con mano, persone che abbiamo incrociato nel nostro cammino. Mario ci ha lasciato oggi. Porterò con me il suo abbraccio, il suo affetto, la sua emozione. L`Italia può essere orgogliosa di persone umili e forti come lui", conclude Renzi.