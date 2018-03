Migranti, almeno 15 morti in un naufragio a largo della Grecia

Roma, 17 mar. - Almeno 15 migranti, tra cui cinque bambini, sono morti nel naufragio dell'imbarcazione su cui stavano cercando di raggiungere la Grecia. Stando a quanto riferito dalla Guardia costiera greca, il naufragio è avvenuto al largo dell'isola greca Agathonisi, situata nei pressi della costa turca.

Secondo le autorità greche erano 22 le persone sull'imbarcazione. "Non possiamo tollerare di perdere bambini nel mar Egeo - ha detto il ministro greco per la Migrazione, Dimitris Vitsas, in una nota riportata da Ekathimerini - la soluzione è proteggere le persone, applicare procedure sicure e rotte sicure per migranti e rifugiati, contrastare le reti di trafficanti di esseri umani".