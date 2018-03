Ternienergia, cede 10 impianti fotovoltaici per 6,2 mln euro

Milano, 17 mar. - TerniEnergia, società quotata sul segmento Star di Borsa Italiana e parte del Gruppo Italeaf, e "un primario operatore di investimento internazionale" hanno sottoscritto un accordo per la cessione da parte di TerniEnergia (attraverso le controllate Energia Alternativa e Solter) di 10 impianti fotovoltaici in Italia di potenza complessiva installata pari a 11 Mw.

Con riferimento all`offerta vincolante di acquisto ricevuta da TerniEnergia e comunicata in data 18 dicembre 2017, la società evidenzia in una nota che "l`operazione odierna riguarda la compravendita di asset, nel frattempo divenuti di piena proprietà del gruppo, e non già l`acquisizione di quote societarie di Spv (special purpose vehicle), nonché un perimetro ridotto degli impianti oggetto della cessione". Ne deriva "una differenza in valore assoluto tra l'incasso complessivo atteso e l'incasso riferibile all'operazione odierna, ma un sostanziale allineamento dei valori medi per Mw, anche in ragione dei crediti che, a seguito della diversa modalità di cessione, rimangono in capo al gruppo TerniEnergia".

L`accordo prevede che il closing dell`operazione avvenga "entro e non oltre il 31 ottobre 2018", previa costituzione di una newco, nella quale confluirà il perimetro del parco impianti oggetto dell`operazione. La partecipazione della costituenda società veicolo sarà poi trasferita agli acquirenti a decorrere dalla sottoscrizione del contratto di acquisizione.

Il corrispettivo complessivo per l`acquisizione da parte degli acquirenti del 100% del capitale sociale della costituenda newco è pari a 6,2 milioni di euro circa. La transazione prevede anche l`assunzione da parte degli acquirenti di debiti finanziari legati agli impianti per 27,8 milioni di euro circa. Resteranno, inoltre, in capo al Gruppo TerniEnergia i crediti fiscali riferibili agli impianti oggetto dell`operazione, per un importo pari a circa 3,7 milioni di euro.

È previsto poi un meccanismo di aggiustamento del prezzo in base all`evoluzione del capitale circolante netto tra il 31 dicembre 2016 e la data del closing. L'Enterprise value delle attività oggetto di cessione ammonta a circa 34 milioni di euro. Il closing dell`operazione è soggetto, fra le altre condizioni, all`ottenimento (qualora necessario) dell`assenso da parte di istituti di credito, sotto forma di waiver, alla cessione degli asset fotovoltaici e ad altre condizioni di natura tecnico-finanziaria tipiche di questo tipo di operazioni.