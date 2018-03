Unicef cerca fondi per profughi bambini Rohingya -5

Roma, 17 mar. - Una volta che cominceranno le inondazioni, diventerà sempre più difficile raggiungere i bambini e le famiglie con assistenza, e per loro raggiungere gli aiuti. L`UNICEF sta costruendo rifugi temporanei d`emergenza per prevenire la separazione delle famiglie e per assicurare una riunificazione rapida, se necessario. Gli aiuti verranno posizionati in precedenza presso un`unità logistica vicina ai campi e saranno spostati ai centri di distribuzione attraverso una rete di persone che li trasporteranno sulle loro schiene nel caso in cui l`accesso dovesse essere impossibile ai camion.

Esistono rischi nuovi e gravi. Le verifiche condotte a novembre e dicembre 2017 indicano che fino al 70% dei punti d`erogazione d`acqua sono stati contaminati dal batterio E. coli. È attualmente in corso una ampia campagna di clorazione. Per i pozzi contaminati, è necessario smantellare le pompe manuali e mettere il cloro nell`acqua dei pozzi - 30 pozzi tubolari sono stati decontaminati finora. Nei prossimi giorni e settimane, migliaia di volontari aiuteranno a decontaminare l`acqua dei 6.000 punti d`erogazione nei campi. Lavoreranno ai punti d`erogazione fino a 20 ore al giorno, clorando le taniche e i secchi che le persone utilizzano per raccogliere l`acqua.