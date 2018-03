Unicef cerca fondi per profughi bambini Rohingya -3

Roma, 17 mar. - La portata dei bisogni immediati, di base e salvavita, rimane immensa. Per esempio:

Ogni giorno sono necessari 17 milioni di litri di acqua pulita; Sono necessarie 50.000 latrine - di cui 28.000 costruite; Oltre 200.000 bambini non stanno ancora ricevendo nessun tipo di istruzione.

Il piano di risposta include il lavoro di preparazione per proteggere i rifugiati rohingya dalle imminenti piogge monsoniche e da potenziali cicloni. Le prime stime indicano 100.000 rifugiati - circa il 60% dei quali bambini - a rischio di inondazioni e frane quando arriveranno le piogge. Uno studio più recente mostra che fino a 220.000 persone rischiano lo sfollamento, la separazione delle famiglie e malattie. Prevenire la diffusione delle malattie è una priorità fondamentale. All`apice dell`epidemia di diarrea l`anno scorso, venivano segnalati fino a 10.000 casi ogni settimana. L`UNICEF si sta preparando per 40.483 casi in tre mesi.(Segue)