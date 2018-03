Unicef cerca fondi per profughi bambini Rohingya -2

Roma, 17 mar. - Il piano di risposta include bisogni a lungo termine - prima di tutto istruzione e protezione, specialmente supporto psicologico, per i bambini. Insieme ai partner, l`UNICEF ha raggiunto 82.000 bambini fra i 4 e i 14 anni con apprendimento elementare - inglese, birmano e un po` di matematica - e abilità utili per la vita. Il piano punta a raggiungere 270.000 bambini entro la fine dell`anno - un`enorme impresa, ma che può fare la differenza fra la speranza e la disperazione per ognuno di questi bambini. L`UNICEF pianifica inoltre di fornire supporto psicosociale a 350.000 bambini - e circa 140.000 di loro li sta già raggiungendo. Il bisogno di questo aiuto, di queste cure, non può essere sottostimato.

Questo appello per i bambini rohingya non rappresenta una soluzione o una risposta a ciò che li spinge oltre i confini del loro paese in primo luogo, e alle problematiche a lungo termine che affrontano. È un appello per prevenire malattie, abusi e morte in un ambiente pieno di rischi per i bambini; è un appello per fornire loro una piccola apparenza di normalità, un po` di infanzia.(Segue)