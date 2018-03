Unicef cerca fondi per profughi bambini Rohingya

Roma, 17 mar. - Nell`ambito del piano di risposta congiunto per i rohingya (Rohingya Joint Response Plan), l`UNICEF ha bisogno di 113 milioni di dollari per rispondere alle necessità di 720.000 bambini - sia rohingya sia bambini del Bangladesh nelle comunità che li ospitano - fino alla fine del 2018. L'ha riferito la stessa organizzazione umanitaria in un comunicato odierno.

Gli sforzi straordinari del governo del Bangladesh, col supporto della comunità umanitaria, hanno portato protezione e aiuti fondamentali ai bambini e alle famiglie, molti dei quali scappati dalla morte. La crisi continua: i rohingya che ci riescono, stanno ancora scappando dal Myanmar; nei mesi passati ci sono stati circa 500 nuovi arrivi ogni settimana. (Segue)