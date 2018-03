Roma, 17 mar. - "Inspiegabilmente Gentiloni nel 2015 ha stipulato un accordo per cedere alla Francia nostre acque territoriali con giacimenti di petrolio sottostanti, in prossimità della Sardegna. Chiediamo un immediato intervento per Presidente Mattarella affinchè fermi Gentiloni che deve dare spiegazioni immediate all'Italia su questa torbida operazione". E' quanto afferma la parlamentare di FdI Daniela Santanchè, neo-eletta in Senato.