Orlando: Pd apra fase costituente, ma non si torni alla "ditta"

Roma, 17 mar. - Il Pd deve aprire una "fase costituente" del partito. Lo chiede Andrea Orlando parlando ad una iniziativa organizzata da Gianni Cuperlo: "La prossima assemblea del partito apra una fase costituente del partito, per fare due cose: creare delle sedi dove ripensare la nostra cultura politica, un segretario che apra una funzione di transizione e che affronti il tema della forma partito".

Aggiunge Orlando: "Perché non possiamo pensare che passi il messaggio che vogliamo rifare la ditta, perché anche la ditta non funzionava più". Serve "un altro partito che sia in grado di interpretare le domande che vengono dalla società. Riconosciamo che non siamo sufficienti a noi stessi e che abbiamo bisogno di altri".