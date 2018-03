Orlando: Pd eviti Aventino, distingua tra governo e istituzioni

Roma, 17 mar. - Il Pd deve evitare "l'aventinismo", l'alleanza con M5s e Lega non è possibile, "è assolutamente irricevibile", ma bisogna spiegare perché e si deve anche "distinguere tra livello istituzionale e livello di governo". Lo dice il ministro Andrea Orlando parlando ad una iniziativa di Sinistradem.

"Evitare l'aventinismo - spiega - significa distinguere tra livello istituzionale e livello di governo. Dobbiamo motivare il perché non è possibile un'alleanza politica con M5s e Lega: non perché l'elettorato ci ha messo all'opposizione, ma perché le cose che ci siamo impegnati a fare non sono realizzabili con queste forze. E togliamo anche l'aspetto che siccome ci hanno insultato non facciamo alleanze. Questo va bene all'asilo. Abbiamo fatto un'alleanza con il centrodestra dopo una campagna elettorale durante la quale non ci siamo scambiati fiori".

Conclude Orlando: "Il tema è quello dell'impossibilità con l'attuale proposta di queste forze politiche (Lega e M5s, ndr) di realizzare l'impegno che abbiamo preso con gli elettori".