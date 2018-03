Lega: a Pomezia big bang grillini, occasione per centrodestra

Roma, 17 mar. - "A Pomezia big bang dei grillini: consiglieri M5S vs il sindaco M5S, dimissioni di massa e salta la giunta. Scene che neppure i partiti della Prima Repubblica. Ecco l'Amministrazione comunale modello rivendicata più volte da Grillo..". È quanto dichiarano in una nota congiunta la deputata della Lega Barbara Saltamartini e il coordinatore comunale di Pomezia, Roberto Vettraino.

"Una delle più importanti città del Lazio - proseguono - calpestata da lotte fratricide di un partito che, ancora una volta, conferma non solo tutta la propria incapacità ma la totale incompatibilità con incarichi e responsabilità amministrative. I pometini non meritano questo. Roma, Guidonia, Pomezia, solo per fare alcuni esempi nel Lazio di giunte grilline. Proprio Pomezia sarà una delle città protagoniste delle prossime elezioni amministrative. Il centrodestra ha un'occasione unica per ridare ai pometini una guida credibile e un progetto di sviluppo. La Lega di Salvini, primo partito della coalizione in città, farà la sua parte", concludono.