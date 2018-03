Donzelli (FdI): Gentiloni abusivo, illegittimo regalo a Francia

Roma, 17 mar. - "Il Partito democratico ha così tanta arroganza e poco rispetto del voto degli italiani che a poco più di dieci giorni dalla sonora sconfitta subita alle elezioni continua ad agire come se nulla fosse accaduto: il governo Gentiloni abusivo non può permettersi di regalare alla Francia le nostre acque territoriali e le nostre risorse". E' quanto afferma il deputato neo-eletto di Fratelli d'Italia Giovanni Donzelli.

"Faremo di tutto perché ciò non accada - sottolinea Donzelli - il centrodestra ha vinto le elezioni per difendere l'Italia e gli italiani contro governi che in questi anni si sono piegati ai diktat europei e hanno agito nell'interesse dei potenti finanza internazionale contro le esigenze dei cittadini. Ora basta - conclude Donzelli - l'Italia merita dignità, lavoreremo senza tregua per impedire a questi cialtroni di umiliarla ancora".