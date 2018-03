Zaia: rispetto Mattarella ma è Salvini il premier da designare

Belluno, 17 mar. - "La cosa importante è fare un governo e noi ci porremo positivamente rispetto a questo. Per noi Salvini è il premier da designare, nel rispetto della scelta del presidente della Repubblica". Lo ha ribadito il presidente del Veneto, Luca Zaia, tornando a parlare della formazione del Governo, a margine di un incontro a Longarone nel Bellunese.

"Penso però - ha proseguito il governatore - che la vera soluzione sia di darci una bella legge elettorale che funzioni, che dia un premio di maggioranza e quindi chi vince piglia tutto. La governabilità è comunque alla base di un paese civile, se non c'è governabilità non c'è paese civile e significa che non ne veniamo fuori", ha concluso.