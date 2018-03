British Council "profondamente deluso" da stop imposto da Mosca

Roma, 17 mar. - Il British Council si è detto "profondamente deluso" dalla decisione russa d'interrompere le sue attività nell'ambito di una rappresaglia diplomatica alle accuse britanniche contro Mosca di aver organizzato l'avvelenamento dell'ex spia doppia Sergei Skripal e della figlia Yulia a Salisbury.

"Possiamo confermare che è stato chiesto al British Council di cessare le sue operazioni in Russia. Ne siamo profondamente delusi" per questa decisione, ha dichiarato l'organizzazione che cura le iniziative culturali del Regno unito all'estero in un comunicato.

Mosca ha anche deciso di espellere 23 diplomatici britannici, in risposta all'analogo provvedimento preso da Londra dopo l'avvelenamento Skripal, per il quale LOndra accusa Mosca.