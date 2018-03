Meloni: unità Italia, 17 marzo diventi la festa più importante

Roma, 17 mar. - "La prima proposta simbolica - accanto a quelle concrete già presentate nei giorni scorsi - che Fratelli d'Italia farà alla Camera nella nuova legislatura è rendere il 17 marzo, giorno in cui ricorre la celebrazione dell'Unità d'Italia, una festa nazionale a tutti gli effetti, la più importante tra le ricorrenze". Lo scrive su Facebook il presidente di fratelli d'Italia Giorgia Meloni.

"Preferiamo festeggiarci con una data che unisce - spiega - piuttosto che con celebrazioni che dividono. Non ci spaventava essere Patrioti quando nessuno voleva esserlo. Abbiamo sempre contrastato chi voleva dividere l'Italia in classi sociali e in aree geografiche. La nostra Nazione va da Bolzano a Lampedusa passando per i cuori dei milioni di Italiani che hanno portato in tutto il mondo la nostra civiltà. L'Italia è Storia, Poesia, Comunità, Impresa. È coraggio, amore, speranza. Il 17 Marzo 1861 il nostro Popolo fu di nuovo insieme ed è il giorno in cui rinnoviamo il nostro giuramento di Fedeltà. Oggi alla mia finestra espongo un tricolore".