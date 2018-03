Rampelli (Fdi): Gentiloni si fermi, giù le mani dal nostro mare

Roma, 17 mar. - "Il presidente del Consiglio si fermi: l'accordo di Caen non può entrare in vigore perché le condizioni politiche che lo determinarono sono radicalmente cambiate. Ci sono troppe opacità e omissioni che, quando si firmano trattati internazionali, non sono tollerabili. Occorre poi rilevare che Governo e Parlamento artefici del misfatto erano schiacciati a sinistra e quindi poco inclini a tutelare l'interesse nazionale". È quanto dichiara il capogruppo di Fratelli d'Italia Fabio Rampelli.

"Noi - prosegue - non intendiamo rinunciare a quel tratto di acque territoriali, sia perché vi sono stati rinvenuti giacimenti petroliferi, sia perché è una porzione di mare pescosissimo dove fiorisce la nostra economia ittica, sia e soprattutto perché quel tratto di mare è 'nostro'. Gentiloni si fermi e non costringa il nuovo governo a rivedere tutto, anche memore delle costanti iniziative ostili della Francia contro di noi e i nostri interessi politici e commerciali".