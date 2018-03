Anzaldi (Pd): master a sua insaputa Casalino come bugie rimborsi

Roma, 17 mar. - "Da comprare il Foglio e leggere le strabilianti giustificazioni di Rocco Casalino per il master a sua insaputa: tra complotti, manine e amnesie, dispiegato tutto l'armamentario fake tipico del Movimento 5 stelle. Come con #Rimborsopoli, ancora una volta una bugia non richiesta: quel titolo non era necessario, eppure è spuntato nel curriculum. Come i bonifici dei furbetti M5s: erano loro ad annunciarli e pubblicizzarli, ma poi non li effettuavano". Lo scrive su Facebook il deputato del Partito democratico Michele Anzaldi.