Martina: Pd non starà sull'Aventino, non voglio governo Lega-M5s

Roma, 17 mar. - Il Pd non intende sta "sull'Aventino", avrà una "funzione di sfida e di cambiamento" e non aspetterà solo l'iniziativa di chi ha vinto le elezioni. Lo assicura il segretario reggente Maurizio Martina parlando ad una iniziativa di Gianni Cuperlo.

"Non immagino che il Pd stia a guardare, non immagino una funzione aventiniana ma una funzione di sfida e di cambiamento". Ha aggiunto Martina: "Anche io come Gianni penso che un governo 5 stelle-Lega sia pericoloso per questo paese. Noi non ci tireremo indietro dal confronto e non aspettereremo che siano le forze che hanno vinto il 4 a fare le loro mosse".