Banche, vademecum Abi per operare online in modo sicuro

Milano, 17 mar. - "Sicurezza, protezione e riservatezza. Le banche rispondono efficacemente alle esigenze di sicurezza della propria clientela, attraverso presidi tecnologici, iniziative di formazione del personale e campagne di sensibilizzazione. Ogni anno, infatti, le banche italiane spendono oltre 250 milioni di euro per la sicurezza informatica e grazie a questo intenso lavoro e alla preziosa collaborazione con le forze dell'ordine, i clienti vittime di frode sono solo lo 0,002% del totale di quelli che operano su home banking, pari ad uno su 50 mila". Lo sostiene in un comunicato l'Abi, l'associazione delle banche italiane.

"La sicurezza informatica, tuttavia, passa anche attraverso la collaborazione dei clienti delle banche". Per questo motivo, l`Abi ha promosso una guida sull`uso responsabile della tecnologia e degli strumenti di pagamento da parte della clientela. Il progetto, realizzato da Bancaria Editrice con il contributo di interlocutori quali Polizia di Stato, CERTFin e Fondazione per l`Educazione Finanziaria e al Risparmio (Feduf), che verrà diffuso con la collaborazione di 12 associazioni dei consumatori, "riporta, in un linguaggio semplice e diretto, le principali regole da seguire per operare online in modo comodo e sicuro". Il vademecum riporta 15 consigli "per operare online in modo comodo e sicuro".