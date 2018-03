Roma, Anzaldi (Pd): bene arresti per Monteverde,ora pene esemplari

Roma, 17 mar. - "Complimenti alle forze dell'ordine che in poche ore hanno assicurato alla giustizia i due malviventi che hanno forzato il posto di blocco a Monteverde tentando anche di investire i carabinieri. Ora la giustizia deve essere durissima, con pene esemplari". Lo scrive su facebook il deputato del Partito democratico Michele Anzaldi.

"Si tratta - prosegue - di due soggetti recidivi, con vari precedenti, che non fermandosi all'alt hanno peraltro creato una situazione di panico e grave pericolo in un orario di grande traffico, con i negozi dello shopping aperti e tante persone coinvolte, tra cui il ferimento di due donne. Non sarebbe comprensibile se magari solo tra qualche giorno venissero rimessi fuori, anche perché il rischio che possano reiterare il reato è evidente".