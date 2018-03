Martina: Pd riparta da leadership collegiale

Roma, 17 mar. - Il Pd deve ricostruire una "leadership collegiale" e deve tornare ad essere una "comunità di destino". Lo ha detto Maurizio Martina parlando all'iniziativa di Gianni Cuperlo, alla quale partecipano anche Andrea Orlando e Carlo Calenda.

"Considero questa vostra giornata - anzi, questa nostra giornata - parte essenziale del lavoro che abbiamo iniziato". Serve "il massimo della capacità di ascolto, di libertà di analisi, della pluralità possibile. Provando a concretizzare nei fatti quello che in tante occasioni abbiamo cercato di dire. Questa nostra difficoltà a viverci come comunità di destino è stata fondamentale, ha fatto la differenza. Non è tutto, ma non è poco. Ripartiamo se riusciamo a ricostruire insieme un'idea collegiale della leadership".