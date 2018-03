Di Maio: intese su presidenti Camere non riguardano governo

Roma, 17 mar. - "In questi giorni in Parlamento siamo impegnati su un importante dialogo con tutte le forze politiche per assicurare alle due Camere dei presidenti all'altezza di questo ruolo. Ma voglio dire chiaramente che quelle che saranno le intese sulle Camere non riguardano assolutamente le intese sul futuro governo del Paese". Lo ha detto il candidato premier M5s Luigi Di Maio, a Bologna per una visita alla fiera Cosmoprof.

"Quello che ci interessa - ha ribadito - è dare persone di garanzia alla presidenza dei due rami del Parlamento. Ma soprattutto abolire i vitalizi: la composizione degli uffici di presidenza, con presidente, vicepresidenti, questori e segretari, sarà importante per abolire uno di quei privilegi odiosi come i vitalizi. Sicuramente è uno di quei temi che ci ha restituito il voto 4 marzo dove il M5s ha raggiunto il 32,5% e sono sicuro che in questi giorni tanti italiani si vogliono avvicinare a noi, ci vogliano dare fiducia sui grandi temi da affrontare che attendiamo da 30 anni e che è arrivato il momento di fare".