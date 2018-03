Avvelenamento ex spia, Londra: prevista la risposta di Mosca

Roma, 17 mar. - Il ministero degli Esteri britannico ha annunciato oggi di aver "previsto" le misure ritorsive assunte da Mosca nell'affaire dell'ex spia doppia russa avvelentato a Salisbury con la figlia probabilmente dal gas nervino.

"Noi ci aspettavamo una risposta di questo tipo", ha detto un portavoce del Foreign Office. "Il Consiglio di sicurezza nazionale - ha continuato - si riunirà a inizio della prossima settimana per riflettere sulle prossime tappe".

Secondo il portavoce, "la risposta della Russia non cambia nulla ai fatti: il tentativo di assassinare due persone sul suolo britannico, per il quale non esiste alcuna altra conclusione che quella della colpevolezza dello stato russo". Per questo, Mosca è in "violazione flagrante del diritto internazionale".

Mosca ha annunciato oggi l'espulsione di 23 diplomatici britannici e la chiusura del British Council in Russia.

Dopo l'avvelenamento dell'ex spia russa che lavorava anche per i servizi britannici Sergei Skripal e della figlia, Londra ha accusato Mosca di aver usato un gas nervino per tentare di assassinare l'uomo e ha espulso 23 diplomatici russi.