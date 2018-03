Consumi, Coldiretti: record di spesa per frutta e verdura -2

Milano, 17 mar. - Secondo lo studio del Crea - riferisce la Coldiretti -, il 64% dei consumatori ritiene che la freschezza sia l`elemento principale nell`acquisto delle verdure, seguito dalla stagionalità (51,4%) e dal prezzo conveniente (31,7%). In particolare - precisa la Coldiretti - l`aspetto e il profumo sono i fattori che indicano maggiormente al consumatore la freschezza dei prodotti ortofrutticoli ma grande rilievo viene dato anche al luogo di acquisto come il mercato o direttamente dal produttore. Anche perchè - continua la Coldiretti - la verdura comperata direttamente dal contadino puo` arrivare a durare fino ad una settimana in più non dovendo affrontare lunghe distanze per il trasporto prima di arrivare nel punto di vendita.

La ricerca di sicurezza e genuinità nel piatto porta l`88% degli italiani a bocciare la frutta straniera e a ritenere importante scegliere nel carrello frutta e verdura Made in Italy secondo l`indagine Coldiretti/Ixè, visto che l`Italia è al vertice della sicurezza alimentare mondiale con il minor numero di prodotti agroalimentari con residui chimici irregolari (0,5%), quota inferiore di 3,2 volte alla media dell`Unione Europea (1,7%) e ben 12 volte a quella dei Paesi extracomunitari (5,6%). Sotto accusa le importazioni incontrollate dall`estero favorite dagli accordi commerciali agevolati stipulati dall`Unione Europea come il caso delle condizioni favorevoli che sono state concesse al Marocco per pomodoro da mensa, arance, clementine, fragole, cetrioli e zucchine o all`Egitto per fragole, uva da tavola, finocchi e carciofi. Accordi - conclude la Coldiretti - fortemente contestati perché nei paesi di origine è spesso permesso l`uso di pesticidi pericolosi per la salute che sono vietati in Europa, ma anche perché le coltivazioni sono realizzate in condizioni di dumping sociale per il basso costo della manodopera.