Facebook sospende l'account di Cambridge Analytica

Roma, 17 mar. - Facebook ha annunciato di aver sospeso l'account di Cambridge Analytica, la società di analisi dei dati che ha aiutato Donald Trump a vincere le elezioni presidenziali del 2016, per non aver cancellato i dati di di utenti. Ha inoltre cancellato gli account degli Strategic Communication Laboratories, collegata alla Cambridge Analytica, come anche quelli dello psicologo dell'Università di Cambridge Aleksandr Kogan e di Christopher Wylie, che gestisce Eunoia Technologies.

"Nel 2015, abbiamo saputo che...Kogan ci ha mentito e ha violato la policy della piattaforma passando dati da un'appplicazione che usa Facebook Login per SCL/Cambridge Analytica, un'azienda che fa lavoto politico, governativo e militare nel globo", ha detto Facebook in un post a nome del vicepresidente Paul Grewal. Kogan avrebbe anche condiviso in maniera impropria i dati.

L'app di Koghan, thisisyourdigitallife, offriva un test di predizione dellapersonalit, descrivendosi come un'"app di ricerca usata dagli psicologi". Circa 270mila persone effettuarono il download, permettendo a Kogan di accedere a informazioni tratte dal profilo Facebook degli utenti.

Secondo la piattaforma, Kogan ottenne legittimaente le informazioni, ma "violò le politiche della piattaforma" passando i dati a SCL/Cambridge Analytica e Wylie. Facebook, che non dice che i dati sono stati usati male, disse di aver rimosso l'app nel 2015, dopo aver appreso della violazione, e di aver ottenuto assicurazione da Kogan che i dati erano stati cancellati. "Giorni fa abbiamo ricevuto notizie che, contrariamente alle certificazioni che ci veniva date, non tutti i dati sono stati cancellati". Quindi Facebook ha sospeso gli account "in attesa di ulteriori informazioni".