Cuperlo: Pd all'opposizione, ma no all'Aventino

Roma, 17 mar. - Un sostegno ad un governo del centrodestra o del Movimento 5 stelle è da escludere, ma non basta nemmeno dire che il Pd deve stare all'opposizione e sarebbe sbagliata la linea dell'Aventino di fronte ad un appello del capo dello Stato per un governo di scopo. Lo dice Gianni Cuperlo parlando ad una iniziativa di Sinistradem alla quale partecipano anche Andrea Orlando, Maurizio Martina e Carlo Calenda. "Non vedo le condizioni per un accordo con chi dice di aver vinto, capisco meno l'invito da parte di alcuni a trovare un accordo tra Lega e M5s. I sei milioni che ci hanno votato lo hanno fatto perché governassimo, gli altri no, ma quei sei milioni...".

"Io - ha aggiunto - temo un governo sovranista, non vorrei consegnare l'Italia alla destra. Questa è una delle ragioni, se non quella fondamentale, che mi ha fatto scegliere di restare dove sono oggi". Dunque, "se dopo tentativi a vuoto l'appello fosse a un governo condiviso, io dico che non dovremmo scegliere l'Aventino".