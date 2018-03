Morassut: rifondiamo il Pd, non servono vecchi rituali

Roma, 17 mar. - "Al Pd non serve un congresso rituale e una campagna di ascolto tra gli iscritti (tra l'altro molto diminuiti ). Deve affidare alla reggenza il compito di predisporre attraverso la nomina di una commissione autorevole, composta non solo da dirigenti politici, la redazione di un documento di analisi della sconfitta e di proposte programmatiche che muova, come primo nucleo, dalla traccia della relazione di Martina in Direzione". Lo scrive sulla sua pagina Facebook il deputato del Partito democratico Roberto Morassut.

"Questo documento - continua - dovrà poi essere discusso ed emendato con integrazioni e modifiche da assemblee in ogni quartiere, città, azienda ed anche per via web. Assemblee che dovranno essere aperte anche ad associazioni, realtà civiche e singoli cittadini che dovranno registrarsi in un albo".

"La forza del Pd - sottolinea - va ricollocata in un Movimento Democratico aperto e federato altrimenti non potrà essere rigenerata sull'attuale corpo arido e rinsecchito. Serve un innesto che dia nuova linfa e per farlo occorre un 'punto e a capo' che metta tutti di nuovo sulla linea di partenza, includendo tra i partecipanti alla costruzione del nuovo soggetto politico anche chi non ne fa parte ma condivide valori e idealità democratiche. Altrimenti quel popolo che si è staccato non tornerà più e non si sentirà mai più parte della nostra storia".