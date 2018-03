Consumi, Coldiretti: record di spesa per frutta e verdura

Milano, 17 mar. - Mai così tanta frutta e verdura sulle tavole degli italiani da inizio secolo per un quantitativo pari a circa 8,5 milioni di tonnellate nel 2017, con un aumento dei consumi, superiore del 4% all`anno precedente. L'andamento positivo dei consumi è spinto soprattutto alle preferenze alimentari dei giovani, che fanno sempre più attenzione al benessere a tavola. Il risultato è che la frutta e verdura è la principale voce di spesa degli italiani per un importo di 102,33 euro a famiglia, pari a circa 1/4 del totale (23%). "Una netta inversione di tendenza rispetto al passato con un andamento positivo favorito anche da nuove modalità di consumo sospinte anche dalla disponibilità di tecnologie casalinghe low cost per preparare centrifugati e snack per grandi e piccini".

E` quanto emerge dallo studio di Coldiretti sulla rivoluzione dei consumi degli italiani a tavola nel 2017 diffuso in occasione della Festa di primavera nei mercati di Campagna Amica "dove finalmente sono arrivate le primizie sabato 17 marzo 2018 in tutta la Penisola".

"Anche se in ritardo per colpa del maltempo - sottolinea la Coldiretti - sui banchi dei mercati ci sono infatti le prime fragole, asparagi, zucchine, agretti oltre a insalate e carciofi Made in Italy. Tutti protagonisti della primavera salvati nelle campagne italiane dal gelo che ha distrutto gli ortaggi in campo e provocato perdite consistenti nelle piante da frutto e ulivi con danni che potrebbero raggiungere i 300 milioni di euro su decine di migliaia di imprese agricole".

(segue)