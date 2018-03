Boccia (Pd): Gentiloni e dem leali con Napoli, basta scontri

Roma, 17 mar. - "Gentiloni ha fatto per il Bilancio della città una scelta da uomo di Stato e da galantuomo. De Magistris, da sindaco di Napoli prima ancora che da uomo politico, gliene dia atto. E lo dica con chiarezza ai napoletani. In privato, ho sempre dato atto a de Magistris della sua correttezza. Mi auguro però ora, dopo tutto quello che è successo, che si possa reciprocamente ammettere che il Pd, in questi anni, Napoli non l'ha mai lasciata sola pur essendo all'opposizione in città. In questi anni il Pd ha sempre mantenuto una responsabilità istituzionale verso Napoli, in particolar modo il centrosinistra che ha avuto responsabilità di governo, e ci sono prove oggettive, ha sempre lavorato per evitare che ci fossero deflagrazioni connesse alla finanza locale. E le città del Sud più indebitate sono state salvate. A partire proprio da Napoli. E questo è un fatto ineludibile". Così Francesco Boccia, presidente uscente della commissione Bilancio della Camera, in un'intervista al Corriere del Mezzogiorno.

"Se de Magistris ha il dovere di ammettere quello che noi abbiamo fatto per la città, servirebbe anche da parte nostra - aggiunge - una politica che avesse l'umiltà di ammettere anche le cose condivise, quelle fatte dal sindaco e apprezzate dai napoletani. Altrimenti, con la politica dello scontro a prescindere alla fine restano solo macerie e il M5S le trasforma in facile consenso. A maggior ragione in un contesto, come quello napoletano, di inconsistenza del centrodestra".