Lavoro, Fdv-Cgil: record occupati in area disagio, sono... -2

Milano, 17 mar. - Un'analisi più approfondita delle assunzioni a tempo determinato (Inps, Osservatorio Precariato), dimostra inoltre secondo lo studio Fdv-Cgil un peggioramento di questa condizione di lavoro già precaria: aumenta anche fra questi lavoratori il part time (+55% fra il 2015 e il 2017). Continua a crescere il numero di dipendenti con contratti di durata fino a 6 mesi, che sono passati da meno di 1 milione nel 2013 a più di 1,4 milioni nel 2017 (dati Eurostat).

"Il numero totale degli occupati, pur importante, rappresenta un`immagine molto parziale della condizione del lavoro in Italia, dove la qualità dell`occupazione è in progressivo e consistente peggioramento", ha sottolineato il presidente della Fondazione Di Vittorio, Fulvio Fammoni. "E` evidente dai dati, che la ripresa non è in grado di generare occupazione quantitativamente e qualitativamente adeguata, con una maggioranza di imprese che scommette prevalentemente su un futuro a breve e su competizione di costo. Come pure è evidente che è necessario intervenire sulle attuali norme legislative che regolano il mercato del lavoro che incidono in modo negativo sulla qualità del lavoro stesso", ha aggiunto.

"Incrementare gli investimenti, rafforzare gli ammortizzatori, riordinare le tipologie contrattuali". Sono le tre direttrici che la segretaria confederale della Cgil, Tania Scacchetti, individua per un mercato del lavoro che, a dieci anni dall`inizio della crisi, è segnato da "debolezza strutturale e precarietà", così come emerge dal rapporto della Fondazione Di Vittorio.