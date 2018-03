Domani Meloni a iniziativa sul Def, "subito lavoro per italiani"

Roma, 17 mar. - Domani, domenica 18 marzo, alle 12 il presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni sarà a Roma, al gazebo allestito da Fratelli d'Italia in viale Europa (angolo via Pasteur) per partecipare all'iniziativa organizzata in tutta Italia "Subito lavoro per gli italiani" e sottoscrivere le 6 proposte di FdI al Def.

Le sei proposte sono: "1) Tassa unica al 15% su quanto dichiarato in più rispetto al 2017. 2) Nessun limite all'uso del contante; 3) Dimezzamento dei costi di accoglienza dei richiedenti asilo e raddoppio del fondo per i rimpatri. 4) Asili nido gratis e aperti fino a tardi anche d'estate. 5) Raddoppio delle pensioni di invalidità: da 270 euro a 540 euro. 6) Destinare il 50% dei beni e delle risorse sottratti alla mafia alle forze dell'ordine e alla sicurezza".