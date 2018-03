Brunetta: tornare al voto strada poco seria

Roma, 17 mar. - Tornare a nuove elezioni "la considero una strada poco seria. Concordo assolutamente con il punto di vista del Quirinale: nella legge elettorale e nella Costituzione i ballottaggi non sono previsti. Il verdetto popolare va accettato anche quando lo si sarebbe desiderato diverso. Non è che, siccome ci aspettavamo altro, allora diciamo: in 15 giorni cambiamo la legge elettorale e poi di nuovo alle urne. Non funziona così". Lo dice Renato Brunetta, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, in un'intervista a La Stampa.

Per Salvini, basterebbe un premio di maggioranza per chi arriva primo, e via. "Era la proposta dei Fratelli d`Italia ma fu bocciata pure dalla Lega. Non mi risulta che nel centrodestra si sia riaperta una discussione sul tema".