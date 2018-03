Dg Rai: ascolti docufilm su Moro orgoglio servizio pubblico

Roma, 17 mar. - "Il grande riscontro di ascolti del film documentario curato da Ezio Mauro sul rapimento e l`uccisione di Aldo Moro è motivo di profondo orgoglio per il servizio pubblico e per la sua missione di informazione seria, rigorosa e puntuale". Così il Direttore generale della Rai Mario Orfeo commenta il successo di pubblico ottenuto ieri sera dalla messa in onda de "Il condannato - Cronache di un sequestro", il docufilm di Ezio Mauro con la regia di Simona Ercolani che ha ottenuto il 6,9% di share con quasi 1 milione 700 mila spettatori.

"L`inchiesta mandata in onda in prima serata da Rai3 - continua Orfeo - non è infatti solo un prodotto televisivo di grande pregio che scandaglia con cura e attenzione i due mesi più cupi della storia italiana del dopoguerra. È anche la dimostrazione di come temi così sensibili debbano essere trattati, dando voce a tutti i protagonisti e mettendo in chiaro chi sono le vittime, chi sono gli assassini senza mai rinunciare alla condanna netta della barbara follia terrorista".

"Rai - conclude il Dg - continuerà a compiere il suo dovere celebrando la memoria di Aldo Moro e dei cinque agenti della sua scorta con altre produzioni originali che andranno in onda nelle prossime settimane".