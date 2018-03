Lavoro, Fdv-Cgil: record occupati in area disagio, sono 4,5 mln

Milano, 17 mar. - Peggiora in Italia la qualità dell'ocupazione, che nell'ultimo periodo dell'anno ha toccato il record degli occupati in area disagio, saliti a oltre 4,5 milioni di persone. Lo rileva lo studio "Lavoro: qualità e sviluppo" elaborato dalla Fondazione Giuseppe Di Vittorio (Fdv) della Cgil. Nel quarto trimestre 2017, le ore lavorate (dati conti economici Istat) sono ancora inferiori del 5,8% rispetto al primo trimestre del 2008 e le unità di lavoro sono il 4,7% in meno sempre relativamente allo stesso periodo. Si tratta di -667 milioni di ore lavorate e di quasi 1,2 milioni di unità di lavoro in meno rispetto al primo trimestre 2008. "Questo - segnala lo studio Fdv-Cgil - nonostante l`occupazione attuale si sia molto avvicinata a quella del 2008 e che anche la Cig sia tornata sui livelli di tale anno (scontando, va ricordato, le norme legislative più restrittive adottate)".

"Nell`Unione Europea a 15 - si legge ancora nello studio - lo scarto fra occupati e ore lavorate è particolarmente consistente per l`Italia. Questo andamento è legato al peggioramento della qualità dell`occupazione italiana". Fra il 2013 e il 2017, sono "aumentati fortemente i part-time involontari e, soprattutto negli ultimi due anni, le assunzioni a tempo determinato, portando l`area del disagio (attività lavorativa di carattere temporaneo oppure a part-time involontario) a superare il record di 4 milioni e 571 mila persone, la più alta dall`inizio delle nostre rilevazioni".