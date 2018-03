Da domani Millenials Pd on the road, per capire motivi sconfitta

Roma, 17 mar. - Da domani, domenica 18 marzo, fino a luglio i Millennials Pd scendono nei luoghi dove il Partito Democratico ha raccolto pochi consensi per una campagna d'ascolto rivolta in particolare alle nuove generazioni. Parte infatti "Millennials on the road", la campagna d'ascolto dei Millennials del Pd.

"Questa campagna elettorale - spiega Arianna Furi della Direzione nazionale del Pd - ha visto i millennials protagonisti: 9 ragazzi su 10 infatti sono andati alle urne. Ora tocca ai Millennials Pd andare in tutti quei luoghi d'Italia dove il Partito ha raccolto il minore consenso per ascoltare, discutere, parlare, ma soprattutto comprendere le ragioni di quella parte di Paese che non ci ha votato".

Questa campagna d'ascolto inizierà domani ad Aversa, in provincia di Caserta, e proseguirà per tutta l'estate. "Sarà un viaggio intenso e importante che verrà raccontato attraverso la pagina Facebook http://www.facebook.it/millennialspd e sul sito www.generazionemillennials.it".

Al termine della campagna, "raccolti tutti gli spunti, i suggerimenti e le critiche, i Millennials Pd faranno delle proposte per aiutare il Partito Democratico ad essere più vicino ai millennials e a questa parte di Paese".