Usa, silurato vicedirettore Fbi McCabe, entusiasmo di Trump

Roma, 17 mar. - L'ex vicedirettore del Fbi Andrew McCabe, che è stato per un anno oggetti di attacchi da parte del presidente Usa Donald Trump, è stato silurato dal Dipartimento di Giustizia, pochi giorni prima la data del suo ritiro. Trump ha accolto con travolgente entusiasmo la notizia.

"Andrew McCabe LICENZIATO, un grande giorno per gli uomini e le donne del Fbi che lavorano duramente, un grande giorno per la Democrazia", ha twittato presidente. "L'ipocrita James Comey (ex direttore del Fbi, ndr.) era il suo capo e aveva fatto di McCabe il suo ragazzo del coro. Sapeva tutto delle bugie e della corruzione che era al vertice del Fbi", ha continuato il presidente.

McCabe ha denunciato di essere stato vittima di una "guerra" dichiarata dall'Amministrazione Trump contro l'Fbi e il consiglio speciale che indaga sulle presunte interferenze russe sulle presidenziali americane.

Annunciando il licenziamento, il Dipartimento alla Giustizia ha sostenuto che un'inchiesta interna ha scoperto che McCabe ha passato informazioni ai media, senza autorizzazione, e non è stato sincero "in diverse occasioni" con l'ispettore generale del dipartimento. "L'Fbi si attende - ha commentato il procuratore generale Jeff Sessions - che tutti i suoi dipendenti aderiscano ai più alti standard di onestà, integrità e responsabilità".