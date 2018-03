Casini: chi ha vinto ha il diritto di governare, basta polemiche

Roma, 17 mar. - "Voglio ringraziare i 121.898 bolognesi che mi hanno eletto al Senato della Repubblica in un compito che è oggi particolarmente impegnativo. Grazie al Pd e ai partiti della coalizione che hanno sostenuto con impegno e lealtà la mia candidatura". Così Pier Ferdinando Casini ringrazia i suoi elettori in una pagina pubblicata sui quotidiani Resto del Carlino, Repubblica di Bologna e Corriere di Bologna. "Non c'è spazio - sottolinea - per scoraggiarsi, né per inutili polemiche sul passato: chi ha vinto le elezioni ha il diritto di governare e chi ha perso ha il dovere in Parlamento di rappresentare l'altra faccia del Paese con eguale decoro e dignità. A questi principi mi ispirerò come Senatore della XVIII Legislatura, cercando di onorare Bologna e l'Italia".

"Tante nubi - scrive ancora Casini - si addensano sull'Italia e c'è bisogno di tenere la barra a dritta, di non cedere alle lusinghe del populismo e della demagogia e di non mostrare timidezze di fronte ai prevedibili trasformismi. Impegnerò tutta l'esperienza e la passione che ho per rappresentare Bologna e i suoi cittadini che ancora una volta sono stati molto generosi con me. Confermare la vocazione europea della nostra terra, le sue radici cristiane, la sua anima aperta e solidale, la sua inclinazione al volontariato, il suo tessuto imprenditoriale e cooperativo, il suo radicamento nella cultura e nella storia italiana, sono gli impegni che ho assunto in campagna elettorale e che intendo onorare".