Brunetta: governo M5s-Lega sarebbe inciucio, lo escludo

Roma, 17 mar. - "Ci troviamo in uno stallo del tutto anomalo. E come ogni anomalia, anche questa richiede soluzioni innovative". Un modo nuovo di procedere? "Esatto. Che non passi dai veti reciproci, tantomeno dalle combinazioni innaturali e impossibili". Lo afferma Renato Brunetta, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, in un'intervista a La Stampa.

Si parla insistentemente di governi M5S-Lega. Ci crede? "Assolutamente no. Significherebbe mettere insieme il Nord produttivista del 'meno tasse' con il Sud assistenzialista del reddito di cittadinanza. Sarebbe un inciucio, lo escludo". Il metodo da seguire, invece, qual è? "Un dare-avere di tutti nei confronti di tutti. A 360 gradi. Come direbbero i francesi, tout azimut. L`ars combinatoria più adatta a questa fase non può prescinderne. A forza di 'mai con' non ne verremmo fuori".

Sta dicendo che il centrodestra dovrebbe confrontarsi non solo con i grillini, ma pure con il Pd? "Nessuno desidera governare con la Boschi e con Minniti, sia chiaro. Però come si fa a bypassare completamente il secondo partito, che non è la Lega ma il Pd? E lo dice il sottoscritto, al quale certo nessuno può imputare tenerezze nei confronti del renzismo".