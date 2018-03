Roma, 17 mar. - "A Ghouta, in Siria, continuano a morire bambini, donne, uomini. Il dramma della guerra sembra un ricordo lontano per noi. Invece è dentro casa nostra, alle porte dell'Europa. E ci riguarda, ci deve riguardare. A Ghouta la speranza è chiusa in una valigia. Non possiamo lasciarla morire". Lo ha scritto il segretario reggente del Pd, Maurizio Martina, in un post su Facebook.