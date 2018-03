Ex dipendente Facebok accusa: interrogato da "polizia segreta" interna -2

New York, 17 mar. - "È orribile quante cose sappiano", ha detto l'impiegato. "Quando vai [a lavorare] a Facebook hai la rassicurante sensazione di 'stare cambiando il mondo', ma appena vai dalla parte sbagliata, all'improvviso sei faccia a faccia con la polizia segreta di Mark Zuckerberg".

L'articolo del Guardian suggerisce che dietro all'immagine di avanzamento tecnologico e di un clima di lavoro divertente e innovativo si nasconda un codice di condotta improntato all'assoluta segretezza. Sistemi fisici e digitali di sorveglianza - sostiene il giornale britannico - sono usati per prevenire e individuare furti di proprietà intellettuale ma anche per beccare i dipendenti e i contractor che parlano troppo. E poco importa se quelle persone parlano pubblicamente delle loro condizioni di lavoro, di comportamenti inopportuni visti o subiti in ufficio o di problemi di tipo culturale vissuti nel gruppo.

"Quando arrivi per la prima volta in Facebook sei scioccato dal livello di trasparenza" perché tutti possono accedere a moltissime informazioni riservate senza che il loro ruolo lo preveda, ha spiegato la fonte del Guardian. Zuckerberg convoca delle riunioni settimanali in cui condivide dettagli su strategie inedite e su tutte le novità in uscita. E lo fa di fronte a migliaia di dipendenti, inclusi quelli di più basso livello. Ma guai a tradire la sua fiducia. "Il controbilanciamento [...] è che se qualcuno esce dalla buona strada loro ti schiacceranno come un insetto", ha detto il dipendente.