Ex dipendente Facebok accusa: interrogato da "polizia segreta" interna

New York, 17 mar. - In un'intervista al Guardian, un dipendente - che ha voluto restare anonimo - ha sostenuto che all'interno di Facebook vige un assoluto controllo su tutto. La persona in questione ha raccontato di essere stato convocato lo scorso anno a un incontro con la promessa di una promozione; si è trovato invece di fronte al team investigativo del gruppo. Nel meeting è stato accusato di aver diffuso alcune notizie innocue alla stampa, e gli sono state mostrate le prove.

Il team investigativo, presieduto da Sonya Ahuja, ha presentato tutta una serie di screenshot e link cliccati e ha fatto capire di avere accesso a chat tra lui e un giornalista risalenti a un periodo precedente alla sua assunzione da parte di Facebook.(Segue)